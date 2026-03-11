Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael zasiahol obytnú budovu v centre Bejrútu, píšu libanonské médiá

Obytná budova v centre Bejrútu po izraelskom útoku v stredu 11. marca 2026. Foto: TASR/AP

Z miesta nie sú zatiaľ hlásené žiadne obete.

Autor TASR
Bejrút 11. marca (TASR) - Izraelský útok v stredu ráno zasiahol obytnú budovu v centre Bejrútu. Informovala o tom libanonská tlačová agentúra NNA, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Z miesta nie sú zatiaľ hlásené žiadne obete. Izraelská armáda sa k úderu bezprostredne nevyjadrila. Spravodajca agentúry AFP uvádza, že na mieste videl zničené múry na siedmom a ôsmom poschodí budovy a poškodené autá v jej okolí. Na mieste zasahujú bezpečnostné zložky.

Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Jeho armáda na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu.

Pri izraelských útokoch podľa libanonského ministerstva zdravotníctva od minulého týždňa zomrelo už takmer 500 ľudí vrátane viac ako 80 detí.
