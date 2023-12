Izrael zasiahol stovky cieľov v Gaze, radikáli útočili na Sderot

Gaza/Tel Aviv 8. decembra (TASR) - Izraelská armáda pokračuje v útokoch v palestínskom Pásme Gazy, pričom za posledných 24 hodín na zemi, zo vzduchu a z mora zaútočila na približne 450 cieľov Podľa agentúry DPA o tom v piatok v pravidelnej zvodke informovalo velenie izraelskej armády.



Útok je však vystavené aj územie Izraela - v oblasti izraelského mesta Sderot a v okolí sa v piatok predpoludním opäť aktivovali sirény varujúce pred raketovým útokom z Pásma Gazy.



Denník The Times of Israel (TOI) na svojom webe napísal, že úrady v Sderote neskôr informovali, že z Pásma Gazy boli vypálené štyri rakety, z ktorých dve zneškodnil systém protivzdušnej obrany Železná kupola a ďalšie dve dopadli na otvorené priestranstvá v rámci hraníc mesta. Správy o zraneniach alebo materiálnych škodách nateraz nie sú k dispozícii.



V zvodke izraelskej armády sa píše, že izraelskí vojaci počas misie v Pásme Gazy pokračujú v identifikácii a ničení tunelových šácht, zbraní a inej teroristickej infraštruktúry.



Okrem toho izraelské námorníctvo počas noci presnou muníciou odpálenou z mora zasiahlo aj infraštruktúru, ktorá islamistickému militantnému hnutiu Hamas slúžila na špionážne aktivity.



V zvodke sa tiež špecifikuje, že presnými údermi zo vzduchu boli v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, ktoré je považované za baštu vodcu Hamasu Jahju Sinwára, zasiahnuté aj miesta, kde sa zdržiavali aktivisti hnutia. Tieto cielené nálety trvali asi dve hodiny, dodala armáda.



Po tom, ako vojaci izraelskej armády obkľúčili Sinwárov dom, izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že je len "otázkou času", kedy bude Sinwár dolapený.



Experti majú podozrenie, že Sinwár a ľudia z jeho najbližšieho okolia sa skrývajú v rozsiahlej sieti tunelov vybudovanej pod Pásmom Gazy. Predpokladá sa, že mnohí zo 138 rukojemníkov unesených 7. októbra palestínskymi komandami z juhu Izraela, sa tam nachádzajú tiež.



Sinwár spolu s Muhammadom Dajfom, veliteľom ozbrojeného krídla Hamasu, je považovaný za plánovača bezprecedentného masakru zo 7. októbra, pri ktorom bolo zabitých približne 1200 Izraelčanov a ďalších asi 240 ľudí bolo komandami unesených do Pásma Gazy.



Izraelská armáda prisľúbila, že oboch palestínskych vodcov vystopuje.



Pri izraelských odvetných útokoch na Pásmo Gazy zahynulo podľa palestínskych štatistík najmenej 17.177 ľudí. Zranenia utrpelo ďalších 46.000 ľudí, doplnila DPA s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva ovládanú Hamasom.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.