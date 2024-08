Izrael zasiahol v Gaze areál školy, zahynulo najmenej 10 ľudí

Gaza 3. augusta (TASR) - Najmenej desať ľudí prišlo o život pri izraelskom útoku, ktorý v sobotu zasiahol areál školy v meste Gaza. Oznámil to tamojší úrad civilnej ochrany riadený palestínskym militantným hnutím Hamas. Izraelská armáda útok potvrdila, no uviedla, že zasiahla riadiace stredisko Hamasu, ktoré sa tam nachádzalo, píše agentúra AFP.



Hovorca zmieneného úradu civilnej ochrany v Pásme Gazy povedal AFP, že útok si vyžiadal desať mŕtvych a niekoľko ďalších zranených osôb. Dodal, že v zasiahnutom komplexe bývajú Palestínčania, ktorí boli v dôsledku izraelskej ofenzívy v Gaze vysídlení zo svojich domovov.



Izraelská armáda útok potvrdila. Podľa jej vyhlásenia však komplex slúžil ako úkryt a riadiace stredisko pre militantov z Hamasu, ktorí ho využívali aj na výrobu zbraní.



AFP pripomína, že izraelská armáda dlhodobo obviňuje Hamas z toho, že zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru, ako veliteľské a riadiace centrá, do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Bezprecedentný útok hnutia Hamas na juh Izraela z vlaňajšieho októbra si vyžiadal 1195 obetí. Militanti počas útoku zajali a do Pásma Gazy uniesli 250 rukojemníkov, z ktorých 111 je stále v zajatí v Gaze, hoci izraelská armáda sa domnieva, že 39 z nich je už po smrti. Pri odvetnej ofenzíve Izraela v Pásme Gazy zahynulo podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom už prinajmenšom 39.550 ľudí.