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Izrael zasiahol v Libanone vyše 80 cieľov Hizballáhu

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda potvrdila, že pri nočnom útoku Hizballáhu na tank Merkava pri dedine Kfar Tibnít zahynuli štyria izraelskí vojaci vrátane veliteľa práporu.

Autor TASR
Jeruzalem 19. júna (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že v Libanone zasiahla viac než 80 cieľov Iránom podporovaného militantného hnutia Hizballáh a zabila desiatky jeho členov. K útokom došlo v reakcii na nočné údery Hizballáhu, ktoré armáda židovského štátu označila za „porušenie prímeria“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Izraelské obranné sily (IDF) v noci zasiahli viac než 80 veliteľských centier, teroristov, odpaľovacích stanovíšť a ďalších objektov teroristickej infraštruktúry v oblasti Nabatíja a v ďalších oblastiach južného Libanonu, a to v rámci bezpečnostnej zóny i mimo nej,“ uviedla armáda vo vyhlásení.

„Okrem toho boli počas týchto útokov eliminované desiatky teroristov Hizballáhu, ktorí pôsobili vo veliteľských centrách,“ dodala.

Izraelská armáda potvrdila, že pri nočnom útoku Hizballáhu na tank Merkava pri dedine Kfar Tibnít zahynuli štyria izraelskí vojaci vrátane veliteľa práporu. Pre Izrael ide o jeden z najhorších incidentov v Libanone v rámci tejto fázy konfliktu, uvádza spravodajská stanica CNN.

Tel Aviv reagoval vlnou intenzívneho bombardovania miest v južnom Libanone vrátane mesta Nabatíja a jeho okolia. Libanonské ministerstvo zdravotníctva hlási po útokoch najmenej 18 mŕtvych civilistov a vyše tri desiatky zranených.
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