Izrael zastaví činnosť viacerých humanitárnych organizácií v Gaze

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Jeruzalem 30. decembra (TASR) - Izrael od začiatku roka 2026 zastaví činnosť viacerých humanitárnych organizácií v Pásme Gazy vrátane Lekárov bez hraníc (MSF). Rozhodnutie vláda v Jeruzaleme odôvodňuje tým, že dotknuté organizácie nedodržiavajú nové pravidlá na preverovanie svojej činnosti. Upozornila na to v utorok agentúra AP, informuje TASR.

Izraelské ministerstvo pre záležitosti diaspóry uviedlo, že organizácie, ktoré budú od 1. januára zakázané, nespĺňajú nové požiadavky na poskytovanie informácií o svojich zamestnancoch, financovaní a aktivitách. MSF zároveň obvinilo, že neobjasnili úlohy niektorých svojich zamestnancov, ktorých Izrael obviňuje zo spolupráce s Hamasom a inými militantnými skupinami.

MSF sa zatiaľ k zákazu nevyjadrili, avšak ostatné humanitárne organizácie označili rozhodnutie Izraela za svojvoľné a upozornili, že môže ohroziť ich zamestnancov.
