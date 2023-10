Izrael zastaví dodávky paliva a tovarov do Gazy

PREČÍTAJTE SI AJ: Izraelské zdravotnícke zdroje hovoria už o 300 obetiach útoku

Jeruzalem/Tel Aviv 8. októbra (TASR) - Izrael preruší dodávky elektriny, paliva a tovarov do pásma Gazy, oznámil v noci zo soboty na nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Urobil tak po zasadnutí svojho bezpečnostného kabinetu, ktorý na mimoriadnom zasadnutí prijal sériu opatrení v reakcii na sobotňajší masívny útok ozbrojencov Hamasu na územie Izraela.Cieľom týchto opatrení je zlikvidovať kapacity militantov v Gaze, ktoré im umožňujú ohrozovať občanov Izraela. Informovali o tom agentúra AP a denník Haarec.Pásmo Gazy sa už v sobotu po zotmení ponorilo do tmy po tom, ako izraelské ministerstvo energetiky nariadilo zastavenie dodávok elektriny do tejto palestínskej enklávy. Takmer všetku elektrinu do Gazy totiž dodáva Izrael.Tento krok na svojom nočnom zasadnutí potvrdil aj tzv. bezpečnostný kabinet združujúci kľúčových ministrov izraelskej vlády. Okrem toho nariadil aj prerušenie dodávok paliva a tovarov do Gazy.izraelskej ofenzívy zameranej na zastavenie útoku sa už podľa Netanjahua takmer skončila, keďže sa podarilo odraziť už väčšinu z útočiacich ozbrojencov. Razantná izraelská operácia však bude podľa neho pokračovať aj naďalej s cieľom zlikvidovať kapacity militantov v Gaze.Bezpečnostný kabinet podľa Netanjahua prijal ". Palestínski militanti tak" vyhlásil po zasadnutí bezpečnostného kabinetu Netanjahu, ktorý zároveň ubezpečil, že vojna sa napokon skončí izraelským víťazstvom.