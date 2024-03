Izrael zastaví niektoré vojenské aktivity, aby sa dala doručiť pomoc

Jeruzalem 3. marca (TASR) — V záujme uľahčenia dodávok humanitárnej pomoci izraelská armáda dočasne pozastaví svoje operácie v mestách Rafah a Dajr al-Balah ležiacich v Pásme Gazy. Týka sa to obdobia od soboty do štvrtka v čase od 09.00 h do 14.00 h SEČ. Toto opatrenie má zabezpečiť, aby sa civilisti mohli bezpečne dostať do distribučných centier. Armáda to uviedla v sobotu na sociálnej sieti X, informovala agentúra DPA.



Distribúcia humanitárnej pomoci palestínskemu obyvateľstvu vo vojnou zničenom pásme Gazy je terčom kritiky medzinárodných humanitárnych organizácií, ktoré sa sťažujú, že potraviny, voda a ďalšie nevyhnutné potreby sa pre byrokratické prekážky nedostanú k ľuďom v núdzi. Izrael, ktorý kontroluje hraničné priechody do Pásma Gazy z Egypta, popiera, že by konvoje zbytočne zdržiaval.



Humanitárne organizácie označujú situáciu 2,3 milióna Palestínčanov v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra prebieha operácie izraelskej armády voči militantom z hnutia Hamas, za katastrofálnu. Približne 80 percent z nich bolo vnútorne vysídlených a miestna infraštruktúra je z veľkej časti zničená. Státisíce ľudí žijú v stanoch alebo na uliciach. Chýbajú im potraviny, čistá voda, lieky, hygienické a zdravotnícka starostlivosť.