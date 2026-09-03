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Izrael zastrelil na Západnom brehu Jordánu dvoch tínedžerov
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelská armáda zastrelila Omara Mohammada Nadžího al-Nassana (19) a Chalíla Rásima Chalíla Šaháda (16) v dedine al-Mugajír.
Autor TASR
Jeruzalem 3. septembra (TASR) - Izraelské jednotky zabili v stredu večer na Západnom brehu Jordánu dvoch tínedžerov, oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Predstavitelia izraelskej armády tvrdia, že strieľať začali v reakcii na „násilné nepokoje“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelská armáda zastrelila Omara Mohammada Nadžího al-Nassana (19) a Chalíla Rásima Chalíla Šaháda (16) v dedine al-Mugajír, ktorá sa nachádza severovýchodne od mesta Ramalláh.
Predseda obecnej rady Amín Abú Alíja AFP povedal, že „izraelskí osadníci... sa pokúsili ukradnúť ovce z dvoch domov“, pričom po konfrontácii „obkľúčila izraelská armáda dedinu a následne vtrhla do jej centra“. Izraelské jednotky nasadili podľa neho ostreľovačov, ktorí „začali strieľať na obyvateľov pokúšajúcich sa postaviť osadníkom na odpor“.
Izraelská armáda medzitým uviedla, že „zabezpečila vstup“ do dediny, „aby umožnila vrátenie dobytka patriaceho izraelským civilistom, ktorý sa našiel v okolí dediny“.
„Pri zásahu síl vypukli v tejto oblasti nepokoje, počas ktorých hádzali teroristi na jednotky betónové tvárnice a kamene... Tie reagovali streľbou na hlavných podnecovateľov s cieľom odstrániť hrozbu,“ vyhlásila armáda a dodala, že priebeh incidentu vyšetruje.
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že obaja tínedžeri boli počas zrážok vážne postrelení – al-Nassan do krku a Šahád do chrbta. Následne ich previezli do nemocníc v Ramalláhu, kde lekári konštatovali ich smrť.
Napätie na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967, eskalovalo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023.
Podľa palestínskych úradov odvtedy na tomto území zahynulo počas útokov izraelských vojakov alebo osadníkov viac ako 1100 Palestínčanov.
Izrael zase hovorí o najmenej 48 zabitých Izraelčanoch, vrátane civilistov aj príslušníkov bezpečnostných síl, pri útokoch Palestínčanov alebo počas ich zrážok s izraelskými silami.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelská armáda zastrelila Omara Mohammada Nadžího al-Nassana (19) a Chalíla Rásima Chalíla Šaháda (16) v dedine al-Mugajír, ktorá sa nachádza severovýchodne od mesta Ramalláh.
Predseda obecnej rady Amín Abú Alíja AFP povedal, že „izraelskí osadníci... sa pokúsili ukradnúť ovce z dvoch domov“, pričom po konfrontácii „obkľúčila izraelská armáda dedinu a následne vtrhla do jej centra“. Izraelské jednotky nasadili podľa neho ostreľovačov, ktorí „začali strieľať na obyvateľov pokúšajúcich sa postaviť osadníkom na odpor“.
Izraelská armáda medzitým uviedla, že „zabezpečila vstup“ do dediny, „aby umožnila vrátenie dobytka patriaceho izraelským civilistom, ktorý sa našiel v okolí dediny“.
„Pri zásahu síl vypukli v tejto oblasti nepokoje, počas ktorých hádzali teroristi na jednotky betónové tvárnice a kamene... Tie reagovali streľbou na hlavných podnecovateľov s cieľom odstrániť hrozbu,“ vyhlásila armáda a dodala, že priebeh incidentu vyšetruje.
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že obaja tínedžeri boli počas zrážok vážne postrelení – al-Nassan do krku a Šahád do chrbta. Následne ich previezli do nemocníc v Ramalláhu, kde lekári konštatovali ich smrť.
Napätie na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967, eskalovalo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023.
Podľa palestínskych úradov odvtedy na tomto území zahynulo počas útokov izraelských vojakov alebo osadníkov viac ako 1100 Palestínčanov.
Izrael zase hovorí o najmenej 48 zabitých Izraelčanoch, vrátane civilistov aj príslušníkov bezpečnostných síl, pri útokoch Palestínčanov alebo počas ich zrážok s izraelskými silami.