Izrael: Zatiaľ nemožno posúdiť škody na iránskom jadrovom programe

Tel Aviv 25. júna (TASR) - Izraelská armáda v stredu uviedla, že je „ešte príliš skoro“ na posúdenie škôd na iránskych jadrových zariadeniach. Americké spravodajské služby údajne dospeli k záveru, že zásahy USA spomalili iránsky jadrový program o niekoľko mesiacov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Je ešte priskoro na vyhodnotenie výsledkov operácie,“ povedal hovorca izraelskej armády deň po tom, čo vstúpilo do platnosti prímerie medzi Tel Avivom a Teheránom.



„Som ale presvedčený, že sme jadrovému programu uštedrili poriadny úder, a môžem tiež povedať, že sme ho spomalili o niekoľko rokov,“ skonštatoval hovorca.



V utajovanej predbežnej správe amerických spravodajských služieb sa uvádza, že americké útoky protibunkrovými bombami na iránske jadrové zariadenia spomalili program len o niekoľko mesiacov, píše AFP.



Americké médiá v utorok citovali zdroje oboznámené so závermi správy, podľa ktorých útoky USA úplne nezlikvidovali iránske centrifúgy ani zásoby obohateného uránu. Podľa správy došlo pri úderoch v niektorých prípadoch len k zablokovaniu vchodov do zariadení bez toho, aby sa zničili podzemné objekty.



Izrael uviedol, že cieľom jeho vojenskej operácie, ktorá sa začala 13. júna, bolo zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Teherán toto tvrdenie popiera.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v príhovore k národu po prímerí vyhlásil, že sa podarilo „prekaziť iránsky jadrový projekt“. Americký prezident Donald Trump po úderoch USA tvrdil, že iránsky program bol „úplne zničený“.