Izrael zatvoril svoj vzdušný priestor; Irán útoky USA bagatelizuje

Teherán 22. júna (TASR) - Izrael uzavrel až do odvolania svoj vzdušný priestor. Oznámil to v nedeľu ráno izraelský úrad pre správu letísk (IAA) po tom, ako Spojené štáty zaútočili na jadrové zariadenia v Iráne. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Vzdušný priestor Izraela je vzhľadom na najnovší vývoj (situácie) uzavretý,“ uviedol IAA. Zároveň však spresnil, že pozemné hraničné priechody s Egyptom i Jordánskom naďalej fungujú normálne.



Izrael najskôr uzavrel svoj vzdušný priestor už 13. júna po tom, ako začal s útokmi na Irán. Uplynulý piatok ho opäť otvoril pre tzv. repatriačné lety izraelských občanov, ktorí uviazli v zahraničí.



Izrael po útokoch USA na Irán taktiež zvýšil až do odvolania úroveň pohotovosti na celom svojom území. Pohyb občanom obmedzil len na vyslovene nevyhnutné aktivity. Zatvorené tak majú byť školy, ako aj ďalšie pracoviská s výnimkou „základných sektorov“, oznámila izraelská armáda.



Americký prezident Donald Trump v noci na nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social informoval, že Spojené štáty zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia vo Fordo, Natanze a Isfaháne. Trump v neskoršom prejave v Bielom dome spresnil, že tieto zariadenia boli pri útokoch „úplne zničené“.



Teherán útoky potvrdil, no ich dosah bagatelizuje. Tamojšie úrady tvrdia, že v zasiahnutých oblastiach nespozorovali „známky kontaminácie“ a obyvatelia nie sú vystavení „nijakému nebezpečenstvu“. Iránske Národné centrum pre jadrovú bezpečnosť spadajúce pod Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI) uviedlo, že jeho detektory nezaznamenali zvýšenú úroveň radiácie, respektíve nijaký takýto únik, informuje stanice Sky News.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu naopak potvrdil Trumpove slová. Útoky USA na Irán nazval „odvážnym rozhodnutím, ktoré zmení dejiny“. Neskôr tiež uviedol, že sa tak teraz splnil jeho sľub, že iránske jadrové zariadenia budú zničené. K útokom podľa jeho slov došlo vďaka „dokonalej koordinácii“ armád Izraela a USA.