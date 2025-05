Izrael zatvoril tri školy vo východnom Jeruzaleme prevádzkované UNRWA

Jeruzalem 8. mája (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) vo štvrtok oznámila, že Izrael zatvoril tri školy vo východnom Jeruzaleme, ktoré táto agentúra prevádzkovala. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Fotograf AFP uviedol, že na vchode minimálnej jednej z týchto škôl bol oznam o zatvorení napísaný v hebrejčine. UNRWA tvrdí, že Izrael zadržal najmenej jedného jej zamestnanca.



„Od 8. mája 2025 bude zakázané prevádzkovať vzdelávacie inštitúcie, zamestnávať učiteľov, pedagogických pracovníkov alebo akýkoľvek iný personál a bude zakázané ubytovávať študentov alebo umožniť vstup študentom do tejto inštitúcie,“ uvádza sa v príkaze na zatvorenie.



Predstaviteľ UNRWA na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu, Roland Friedrich, povedal, že „ťažko ozbrojené“ jednotky vo štvrtok ráno obkľúčili tri školy UNRWA v tábore Šuafat vo východnom Jeruzaleme. V tom čase bolo v školách prítomných 550 žiakov vo veku od šesť do 15 rokov. Friedrich túto akciu označil za traumatizujúci zážitok pre malé deti, ktorým okamžite hrozí stratu k prístupu k vzdelaniu. Izraelskí policajti boli podľa Friedricha nasadení v troch školách v iných častiach východného Jeruzalema.



Palestínska samospráva odsúdila tento krok, ktorý je podľa nej „porušením práva detí na vzdelanie“.



Izraelskí predstavitelia už dlhšie vedú s UNRWA spory a jej zamestnancov podozrievajú z napomáhaniu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Niektorí pracovníci agentúry sa podľa Izraela zapojili do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.



Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli s platnosťou od januára. Ďalší zákon zakazuje izraelským orgánom akýkoľvek kontakt s UNRWA.