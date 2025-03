Izrael zaútočil na auto na juhu Libanonu, tvrdí libanonská agentúra

Bejrút 23. marca (TASR) - Izrael v nedeľu zaútočil bezpilotným lietadlom na auto na juhu Libanonu, oznámila libanonská tlačová agentúra (NNA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Izraelské bezpilotné lietadlo dnes ráno uskutočnilo letecký útok, pričom vypustilo riadenú strelu zameranú na auto v meste Ajtá aš-Šaab," uviedla NNA. Útok si vyžiadal aj obete, pričom ich počet dosiaľ nie je známy.



Izrael sa k útoku bezprostredne nevyjadril.



K útoku došlo po sobotňajšej najväčšej eskalácii od novembrového prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. Izrael spustil v sobotu vlnu vojenských úderov na Libanon v reakcii na raketové útoky spoza hranice. Hizballáh poprel, že by za tieto útoky bol zodpovedný.



Spomínané útoky podľa portálu Politico ohrozujú krehké prímerie v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti 27. novembra 2024. Obe strany sa však po celý čas obviňujú zo vzájomného porušovania tohto prímeria.



Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu varoval, že jeho krajine hrozí zatiahnutie do novej vojny. Šéf libanonskej diplomacie Júsuf Radždží vyzval na tlak na Izrael, aby sa zastavila eskalácia a vyriešila nebezpečná situácia na južnej hranici.