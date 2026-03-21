Sobota 21. marec 2026Meniny má Blahoslav
Izrael zaútočil na ciele Hizballáhu v Bejrúte

Z miesta, kde izraelské letecké údery zasiahli budovu so štúdiami televíznej stanice Al-Manar v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu v Libanone, stúpa dym. Foto: TASR/AP

Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.

Autor TASR
Jeruzalem 21. marca (TASR) – Izraelská armáda oznámila, že v skorých ranných hodinách v sobotu spustila vlnu útokov na libanonskú metropolu Bejrút, ktorých terčom je militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom. Útokom predchádzala výzva obyvateľom viacerých oblastí, aby sa evakuovali, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Armáda v stručnom vyhlásení uviedla, že jej sily „v súčasnosti útočia na teroristické ciele organizácie Hizballáh v Bejrúte“.

Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.
