Izrael zaútočil na ciele Hizballáhu v Bejrúte
Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.
Autor TASR
Jeruzalem 21. marca (TASR) – Izraelská armáda oznámila, že v skorých ranných hodinách v sobotu spustila vlnu útokov na libanonskú metropolu Bejrút, ktorých terčom je militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom. Útokom predchádzala výzva obyvateľom viacerých oblastí, aby sa evakuovali, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Armáda v stručnom vyhlásení uviedla, že jej sily „v súčasnosti útočia na teroristické ciele organizácie Hizballáh v Bejrúte“.
Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.
Armáda v stručnom vyhlásení uviedla, že jej sily „v súčasnosti útočia na teroristické ciele organizácie Hizballáh v Bejrúte“.
Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.