Izrael zaútočil na ciele húsíov, ktorí hlásia niekoľko obetí
Podľa televízie al-Masíra bolo pri útoku zničených aj „niekoľko domovov".
Autor TASR,aktualizované
SSaná 10. septembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu zasiahla ciele jemenských povstalcov húsíov v Jemene, vrátane tamojšej metropoly Saná. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva pod správou povstalcov si útok vyžiadal najmenej deväť obetí a 118 zranených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Pred chvíľou izraelské vzdušné sily zasiahli vojenské ciele patriace teroristickému režimu húsíov v oblastiach Saná a al Džauf v Jemene,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády. Cieľom boli „vojenské tábory, v ktorých boli identifikovaní príslušníci teroristického režimu, sídlo vojenskej verejnej správy húsíov a sklad paliva, ktorý teroristický režim využíval“.
Podľa televízie al-Masíra bolo pri útoku zničených aj „niekoľko domovov“. Novinári AFP potvrdili výbuchy aj tmavý dym stúpajúci z metropoly Saná.
„Počet obetí dosiahol podľa predbežných odhadov deväť mŕtvych a 118 zranených, pričom civilná obrana, sanitky a záchranné tímy stále pátrajú po nezvestných,“ uviedol hovorca húsíjského rezortu zdravotníctva na platforme X.
Húsíovia tvrdia, že ich protivzdušná obrana dokázala čeliť „sionistickej agresii proti našej krajine, čím donútila niektoré bojové jednotky stiahnuť sa pred vykonaním útoku a zmarila väčšinu útoku“, informuje TOI.
Zásah potvrdil aj izraelský minister obrany Jisrael Kac. „Sľúbili sme viac útokov a dnes sme teroristickej organizácii húsíov v Jemene zasadili ďalšiu bolestivú ranu,“ vyhlásil Kac podľa TOI. Portál dodal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že krajina „bude v útokoch pokračovať“.
Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Údajne takto vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi. Izrael zasa pravidelne uskutočňuje údery na ciele v Jemene.
