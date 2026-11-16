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Izrael zaútočil na Libanon, cieľom bola zásielka zbraní pre Hizballáh
Podľa libanonskej štátnej tlačovej agentúry NNA izraelské lietadlá zaútočili na oblasť Šaara v horskej časti pohoria Antilibanon.
Autor TASR
Bejrút 16. novembra (TASR) - Izrael v pondelok zaútočil na hornatú oblasť na východe Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že cieľom bola zásielka zbraní určená pre hnutie Hizballáh. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Podľa libanonskej štátnej tlačovej agentúry NNA izraelské lietadlá zaútočili na oblasť Šaara v horskej časti pohoria Antilibanon. Útok si nevyžiadal obete ani nespôsobil škody. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla zásielku zbraní prevážanú zo Sýrie do Libanonu, ktorá mala smerovať k „teroristickej organizácii Hizballáh“.
Hizballáh, militantné hnutie podporované Iránom, utrpel v dvoch konfliktoch s Izraelom od roku 2023 výrazné straty a jeho pozícia je oslabená. Zvrhnutie sýrskeho prezidenta Bašára Asada, kľúčového spojenca hnutia, v roku 2024 navyše odrezalo militantom dôležitú trasu dodávok zbraní. Poslanci Hizballáhu napriek tomu tvrdia, že hnutie obnovuje svoje vojenské kapacity. Boje s Izraelom pritom od júna utíchli.
Libanonské bezpečnostné zložky v októbri zadržali pol tony výbušnín prevážaných nákladným autom z východného Libanonu smerom na Bejrút. Hizballáh potvrdil, že výbušniny patrili jemu, a uviedol, že boli určené na „odpor“ proti Izraelu.
Libanonské úrady pod tlakom Spojených štátov oznámili plán na odzbrojenie Hizballáhu. Hnutie však odmieta zložiť zbrane.
Podľa libanonskej štátnej tlačovej agentúry NNA izraelské lietadlá zaútočili na oblasť Šaara v horskej časti pohoria Antilibanon. Útok si nevyžiadal obete ani nespôsobil škody. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla zásielku zbraní prevážanú zo Sýrie do Libanonu, ktorá mala smerovať k „teroristickej organizácii Hizballáh“.
Hizballáh, militantné hnutie podporované Iránom, utrpel v dvoch konfliktoch s Izraelom od roku 2023 výrazné straty a jeho pozícia je oslabená. Zvrhnutie sýrskeho prezidenta Bašára Asada, kľúčového spojenca hnutia, v roku 2024 navyše odrezalo militantom dôležitú trasu dodávok zbraní. Poslanci Hizballáhu napriek tomu tvrdia, že hnutie obnovuje svoje vojenské kapacity. Boje s Izraelom pritom od júna utíchli.
Libanonské bezpečnostné zložky v októbri zadržali pol tony výbušnín prevážaných nákladným autom z východného Libanonu smerom na Bejrút. Hizballáh potvrdil, že výbušniny patrili jemu, a uviedol, že boli určené na „odpor“ proti Izraelu.
Libanonské úrady pod tlakom Spojených štátov oznámili plán na odzbrojenie Hizballáhu. Hnutie však odmieta zložiť zbrane.