Izrael zaútočil na mesto Gaza, hovoria o jednej z najhorších ofenzív

Jeruzalem 8. júla (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v pondelok skoro ráno bombardovala Gazu, do mesta vchádzali aj zástupy tankov. Podľa obyvateľov išlo o jeden z najhorších útokov na palestínskom území od začiatku vojny 7. októbra 2023, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Podľa civilnej pohotovostnej služby Gazy prišli o život zrejme desiatky ľudí a záchranné tímy sa k nim nemohli dostať pre pokračujúcu ofenzívu.



IDF vo vyhlásení ozrejmila, že operácia bola zameraná proti infraštruktúre militantov v Pásme Gazy a že počas nej prišlo o život vyše 30 bojovníkov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.



Tanky postupovali najmenej z troch smerov a dostali sa až do centra Gazy, pričom ich sprevádzala aj silná izraelská paľba zo vzduchu a zo zeme. To prinútilo tisíce ľudí opustiť svoje domovy a hľadať úkryt. IDF uvádza, že ľudí varovala a že im otvorila aj evakuačnú trasu.



Nová izraelská ofenzíva prichádza v čase, keď sa Egypt, Katar a Spojené štáty snažia o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Izraelom a Hamasom.



Izraelský minister financií Bezalel Smotrič však v pondelok vyhlásil, že by bolo veľkou chybou zastaviť teraz izraelskú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy.



"Hamas sa rúca a prosí o prímerie. Zastaviť sa teraz, tesne pred koncom, a nechať ho, aby sa spamätal a znova s nami bojoval, je nezmysel," uviedol minister.