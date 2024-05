BBC: Izrael zaútočil na Rafah len niekoľko minút po rozhodnutí MSD

Rafah 24. mája (TASR) - Izraelské vojenské lietadlá podnikli v piatok sériu náletov na utečenecký tábor Šabúra v centre mesta Rafah. Stalo sa tak len niekoľko minút po rozhodnutí Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý Izraelu nariadil, aby okamžite zastavil ofenzívu v tomto meste na juhu Pásma Gazy. TASR o tom píše na základe portálu BBC.



Jeden z tamojších aktivistov pre BBC uviedol, že nad táborom sa vznášali oblaky čierneho dymu. Záchranné tímy sa pre intenzitu náletov nemohli dostať na miesto. Bezprostredne nie sú informácie o obetiach alebo zranených.



MSD v piatok nariadil Izraelu okamžité zastavenie vojenskej operácie v meste Rafah. Prikázal mu tiež, aby ponechal otvorený hraničný priechod Rafah a zabezpečil tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržalo palestínske hnutie Hamas počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.



Súd rozhodoval o žiadosti JAR, aby nariadil Izraelu zastavenie vojenskej operácie v Pásme Gazy vrátane invázie do mesta Rafah. JAR po vynesení verdiktu ocenila "prísnejšie" príkazy MSD. Rozhodnutie privítala aj Palestínska samospráva, podľa ktorej predstavuje medzinárodný konsenzus o ukončení tejto vojny na Blízkom východe.



Rozhodnutia MSD sú konečné a záväzné, súd však nemá žiadne vynucovacie prostriedky. Jeho rozhodnutia preto niektoré štáty už v minulosti ignorovali.



Nič bezprostredne nenasvedčuje tomu, že by Izrael zmenil svoj kurz, píše BBC s odkazom na spomínaný útok. Niektorí zo spojencov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua reagovali na rozhodnutie MSD so zúrivosťou a obvinili súd OSN z antisemitizmu a z toho, že sa postavil na stranu Hamasu. Kritici Netanjahua však tvrdia, že ide o ďalší znak rastúcej medzinárodnej izolácie Izraela.