< sekcia Zahraničie
Izrael zaútočil na troch údajných palestínskych militantov
Podľa Izraela militanti plánovali útok v okolí utečeneckého tábora v meste Džanín.
Autor TASR
Jeruzalem 28. októbra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v utorok zabili troch palestínskych militantov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Palestínski predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a portálu The Times of Israel (TOI).
Podľa Izraela militanti plánovali útok v okolí utečeneckého tábora v meste Džanín.
Podľa TOI utorkový zásah vykonala protiteroristická jednotka Jamam. Jej príslušníci začali na troch Palestínčanov strieľať, keď vyšli z jaskyne a zabili ich. Krátko na to izraelské vzdušné sily zaútočili na jaskyňu, z ktorej militanti vyšli. Izraelská armáda potvrdila letecký útok v okolí Džanínu bez poskytnutia ďalších podrobností.
Informácie o plánovanom zásahu Palestínčanov získala izraelská spravodajská služba Šin Bet s podporou izraelskej armády.
Podľa Izraela militanti plánovali útok v okolí utečeneckého tábora v meste Džanín.
Podľa TOI utorkový zásah vykonala protiteroristická jednotka Jamam. Jej príslušníci začali na troch Palestínčanov strieľať, keď vyšli z jaskyne a zabili ich. Krátko na to izraelské vzdušné sily zaútočili na jaskyňu, z ktorej militanti vyšli. Izraelská armáda potvrdila letecký útok v okolí Džanínu bez poskytnutia ďalších podrobností.
Informácie o plánovanom zásahu Palestínčanov získala izraelská spravodajská služba Šin Bet s podporou izraelskej armády.