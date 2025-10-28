Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Zahraničie

Izrael zaútočil na troch údajných palestínskych militantov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa Izraela militanti plánovali útok v okolí utečeneckého tábora v meste Džanín.

Autor TASR
Jeruzalem 28. októbra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v utorok zabili troch palestínskych militantov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Palestínski predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a portálu The Times of Israel (TOI).

Podľa Izraela militanti plánovali útok v okolí utečeneckého tábora v meste Džanín.

Podľa TOI utorkový zásah vykonala protiteroristická jednotka Jamam. Jej príslušníci začali na troch Palestínčanov strieľať, keď vyšli z jaskyne a zabili ich. Krátko na to izraelské vzdušné sily zaútočili na jaskyňu, z ktorej militanti vyšli. Izraelská armáda potvrdila letecký útok v okolí Džanínu bez poskytnutia ďalších podrobností.

Informácie o plánovanom zásahu Palestínčanov získala izraelská spravodajská služba Šin Bet s podporou izraelskej armády.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?