Izrael zaútočil na údajnú infraštruktúru Hizballáhu v južnom Libanone

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Izrael pokračuje v útokoch v tejto oblasti aj po tom, ako sa v novembri 2024 s Hizballáhom dohodol na prímerí.

Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 19. januára (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na infraštruktúru Hizballáhu v južnom Libanone. K útokom v niekoľkých dedinách došlo napriek tomu, že Bejrút informoval o napredovaní v odzbrojovaní militantného hnutia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Izrael pokračuje v útokoch v tejto oblasti aj po tom, ako sa v novembri 2024 s Hizballáhom dohodol na prímerí. „Pred chvíľou (izraelská armáda) zasiahla teroristickú infraštruktúru v niekoľkých oblastiach južného Libanonu..., ktorú Hizballáh využíval na výcvik teroristov,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení s tým, že Hizballáh sa odtiaľ chystal zaútočiť na izraelské sily a civilistov.

Armáda miesta útokov nešpecifikovala, no libanonská štátna Národná spravodajská agentúra (NNA) informovala o „sérii izraelských útokov“ na najmenej päť dedín.

Minulý týždeň libanonská armáda oznámila, že dokončila odzbrojenie Hizballáhu južne od rieky Lítání v rámci prvej fázy plánu. Izrael však jej kroky označil za nedostatočné.

Spomínaných päť dedín leží severne od rieky Lítání a neboli súčasťou úvodnej fázy odzbrojovania.
