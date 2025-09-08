< sekcia Zahraničie
Izrael zaútočil na východný Libanon, cieľom boli pozície Hizballáhu
Údery nasledovali krátko po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila, že armáda začne realizovať plán na odzbrojenie Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 8. septembra (TASR) - Séria útokov zasiahla v pondelok východný Libanon, informovali tamojšie médiá. Izraelská armáda nálety potvrdila a uviedla, že cieľom boli pozície hnutia Hizballáh. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa jej vyhlásenia izraelské letectvo zasiahlo „niekoľko teroristických cieľov Hizballáhu v údolí Bikáa“. Bezprostredne neboli známe informácie o prípadných obetiach a rozsahu škôd.
Armáda zároveň zdôraznila, že aktivity hnutia a prítomnosť zbraní v tejto oblasti predstavujú „hrubé porušenie“ prímeria uzavretého v novembri minulého roka. Izrael pritom pokračuje v pravidelných náletoch na libanonskom území napriek prímeriu sprostredkovanom Spojenými štátmi, píše AFP.
Údery nasledovali krátko po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila, že armáda začne realizovať plán na odzbrojenie Hizballáhu. Vláda tento krok označila za súčasť implementácie dohody o prímerí.
