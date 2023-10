Izrael zaútočil na výcvikové stredisko pre inžinierov Hamasu

Jeruzalem 11. októbra (TASR) - Ozbrojencom z palestínskeho pásma Gazy sa za posledné dva dni nepodarilo preniknúť na územie Izraela, uviedol v stredu hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.



Izraelská armáda v stredu okrem toho oznámila, že pri svojom ostreľovaní zasiahla aj Islamskú univerzitu v Gaze, ktorá "slúžila ako centrálne výcvikové stredisko pre inžinierov Hamasu". Podľa izraelskej armády univerzita pre Hamas "dôležitým centrom politickej a vojenskej moci" a "výcvikovou inštitúciou pre vývoj a výrobu zbraní".



Podľa správ spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Hagari na tlačovej konferencii vyhlásil, že palestínski militanti za "posledné dva dni neprekročili (pohraničný) plot". Dodal, že v oblasti okolo hranice medzi pásmom Gazy a Izraelom sú "stovky tiel teroristov, ktoré sme ešte neodstránili".



Informoval tiež, že radikálne palestínske hnutie Hamas pri svojom prvom, sobotňajšom, útoku na juh Izraela "malo v úmysle obsadiť túto oblasť, nielen uskutočniť vpád a vrátiť sa do Gazy".



"Počas nášho protiútoku sme ich zahnali späť do pásma Gazy, s výnimkou niekoľkých, ktorí zostali v oblasti a stále ich prenasledujeme," uviedol Hagari.



Počas odvety, ktorá je reakciou na sobotňajší prekvapujúci vpád palestínskych radikálov na územie Izraela, izraelská armáda v pásme Gazy zaútočila už na minimálne 2687 cieľov. Vyplýva to z aktualizovanej bilancie zverejnenej v stredu izraelskou armádou.



V dokumente sa špecifikuje, že 1329 cieľov boli viacposchodové budovy spájané s Hamasom. V niektorých objektoch boli operatívne miestnosti, z akých velitelia obvykle koordinujú operácie Hamasu proti Izraelu.