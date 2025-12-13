< sekcia Zahraničie
Izrael zaútočil v Gaze na auto s vysokopostaveným členom Hamasu
Pri leteckom útoku podľa portálu The Times of Israel (TOI) zomreli štyria ľudia vrátane Saada. Hnutie Hamas ani záchranári však bezprostredne jeho úmrtie nepotvrdili.
Autor TASR
Tel Aviv 13. decembra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu v meste Gaza zaútočila na auto s vysokopostaveným členom militantného hnutia Hamas Ráidom Saadom. Ten bol podľa izraelských médií jedným zo strojcov útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Pri leteckom útoku podľa portálu The Times of Israel (TOI) zomreli štyria ľudia vrátane Saada. Hnutie Hamas ani záchranári však bezprostredne jeho úmrtie nepotvrdili.
Agentúra Reuters píše, že pokiaľ pri útoku zahynul, šlo by o úmrtie najvyššie postaveného člena Hamasu od uzavretia prímeria v októbri. Zdroj z prostredia izraelského ministerstva obrany Saada popísal ako šéfa jednotky zodpovednej za výrobu zbraní. Podľa iného zdroja agentúry Reuters bol Saad druhým najvyšším veliteľom ozbrojeného krídla Hamasu.
Vojna v Gaze sa začala po tom, čo militanti vedení Hamasom 7. októbra 2023 pri útoku na južný Izrael zabili 1200 ľudí a zajali 251 rukojemníkov. Pri izraelskej odvetnej ofenzíve podľa tamojších zdravotníckych úradov zahynulo viac ako 70.000 Palestínčanov.
Pri leteckom útoku podľa portálu The Times of Israel (TOI) zomreli štyria ľudia vrátane Saada. Hnutie Hamas ani záchranári však bezprostredne jeho úmrtie nepotvrdili.
Agentúra Reuters píše, že pokiaľ pri útoku zahynul, šlo by o úmrtie najvyššie postaveného člena Hamasu od uzavretia prímeria v októbri. Zdroj z prostredia izraelského ministerstva obrany Saada popísal ako šéfa jednotky zodpovednej za výrobu zbraní. Podľa iného zdroja agentúry Reuters bol Saad druhým najvyšším veliteľom ozbrojeného krídla Hamasu.
Vojna v Gaze sa začala po tom, čo militanti vedení Hamasom 7. októbra 2023 pri útoku na južný Izrael zabili 1200 ľudí a zajali 251 rukojemníkov. Pri izraelskej odvetnej ofenzíve podľa tamojších zdravotníckych úradov zahynulo viac ako 70.000 Palestínčanov.