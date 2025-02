Izrael zaútočil v Pásme Gazy na mužov podozrivých z pašovania zbraní

Tel Aviv/Gaza 12. februára (TASR) - Izraelská armáda v stredu ráno letecky zaútočila na juhu palestínskeho Pásma Gazy na dve osoby podozrivé z pašovania zbraní pomocou dronu. Agentúra DPA spresnila, že pri útoku jedna osoba prišla o život, druhá utrpela zranenia.



Izraelská armáda tvrdí, že muži prišli v blízkosti hraničného priechodu Rafah vyzvihnúť dron, ktorý priletel z južného Izraela a ktorý počas letu sledovala. V posledných mesiacoch Izrael identifikoval niekoľko pokusov o pašovanie zbraní a drog do Pásma Gazy pomocou dronov. Na izraelskej strane hranice bezpilotné lietadlá zrejme ovládali pašeráci. Izraelská armáda v reakcii zopakovala, že "nedovolí žiadnu teroristické aktivity".



Od začiatku prímeria medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas 19. januára došlo v Pásme Gazy už k niekoľkým smrteľným incidentom.



V rámci dohody o prímerí Hamas doteraz prepustil 21 rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy po teroristickom vpáde v južnom Izraeli zo 7. októbra 2023. Výmenou za to sa na slobodu dostali desiatky palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli - medzi nimi sú aj páchatelia teroristických činov.



Hovorca Hamasu v pondelok vyhlásil, že prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov sa odkladá až do odvolania. Hnutie obvinilo Izrael z porušovania dohodnutých podmienok prímeria s tým, že návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoci.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na to v utorok pohrozil vypovedaním dohody o prímerí, ak militantné hnutie Hamas do sobotňajšieho poludnia neprepustí izraelských rukojemníkov. Zároveň nariadil armáde posilniť jednotky v Pásme Gazy a jeho okolí, uviedol nemenovaný izraelský predstaviteľ.