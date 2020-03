Izrael zaviedol 14-dňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z cudziny

Jeruzalem 9. marca (TASR) - Izrael zaviedol v pondelok z dôvodu šírenia koronavírusu dvojtýždňovú domácu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich do krajiny zo zahraničia. Informoval o tom izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píše agentúra AFP.



Opatrenie začalo platiť o 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ).



"Po dni zložitých rokovaní sme rozhodli, že každý, kto pricestuje do Izraela zo zahraničia, bude na 14 dní umiestnený do izolácie," vyhlásil Netanjahu vo videu zverejnenom na svojom účte na Twitteri. Zároveň prisľúbil opatrenia na podporu ekonomiky.



"Ide o prísne opatrenie, ktoré je ale nevyhnutné na zachovanie zdravia obyvateľstva," povedal podľa denníka The Jerusalem Post Netanjahu.



V Izraeli je podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva 42 potvrdených prípadov nákazy. Dvaja z troch najnovších pacientov sú z Tel Avivu a nedávno cestovali do Európy — jeden vo veku 38 rokov sa 2. marca vrátil zo švajčiarskeho Zürichu, druhý vo veku 52 rokov sa v rovnaký deň vrátil z Rakúska.



Izrael už zaviedol prísne preventívne opatrenia, ktoré návštevníkov z viacerých európskych a ázijských krajín prinútili dodržiavať domácu izoláciu, pripomenula agentúra Reuters.



Cudzinci budú môcť s účinnosťou od štvrtka pricestovať do Izraela len v prípade, ak preukážu, že disponujú možnosťami na samoizoláciu, uviedli izraelské médiá. Opatrenia sa podľa nich dotknú zhruba 300.000 ľudí.