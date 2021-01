Izrael zaviedol ďalšie obmedzenia, dorazili aj prvé vakcíny Moderna

Tel Aviv 7. januára (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin vyzval vo štvrtok všetkých Izraelčanov, aby dodržiavali prísnejšie opatrenia, niekoľko hodín po tom, ako minister zdravotníctva pripustil, že podmienky tretieho lockdownu, ktorý sa začal pred dvoma týždňami, dodržiava iba málokto. Uviedla to agentúra DPA.



"Zavádzame lockdown preto, aby sme sa navzájom neohrozovali," uviedol prezident vo videu určenom obyvateľom krajiny. "Musíme, a to všetci bez výnimky, dodržiavať pravidlá," dodal Rivlin. Účinky očkovania obyvatelia podľa neho pocítia čoskoro a krajina sa bude môcť vrátiť do normálu. "Dovtedy musíme byť trpezliví a disciplinovaní," povedal prezident.



Prísnejšie pravidlá, ktoré v Izraeli nadobúdajú účinnosť vo štvrtok o polnoci, budú platiť najmenej dva týždne. Všetky školy a škôlky s výnimkou špeciálneho vzdelávania ostávajú zatvorené, obchodné centrá rovnako, povolené sú iba donáškové služby. Naďalej platí zákaz návštev kohokoľvek okrem najbližšej rodiny.



Medzitým vo štvrtok v blízkosti Tel Avivu pristálo nákladné lietadlo so 100.000 dávkami vakcíny spoločnosti Moderna na palube. Izrael si zabezpečil šesť miliónov dávok tejto vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Krajina odštartovala očkovaciu kampaň 20. decembra pomocou vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Izraelský minister zdravotníctva Juli Edelstein vo štvrtok uviedol, že prvú dávku vakcíny už dostalo takmer 1,6 milióna obyvateľov.