Izrael zaviedol zákaz vychádzania pre niekoľko obcí

Tel Aviv 8. decembra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu zaviedla zákaz vychádzania pre obyvateľov piatich sýrskych obcí, ktoré ležia v nárazníkovej zóne na okupovaných Golanských výšinách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V záujme vašej bezpečnosti musíte zostať doma a až do odvolania nevychádzať von" kvôli prebiehajúcim bojom v oblasti, uviedol na sociálnej sieti X hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým nariadil armáde, aby po zvrhnutí režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada džihádistickými povstalcami obsadila nárazníkovú zónu, ktorú monitoruje OSN. Túto zónu v Golanských výšinách zriadila dohoda medzi Izraelom a Sýriou z roku 1974.



Regionálne spravodajské zdroje pre agentúru Reuters povedali, že pravdepodobne izraelské stíhačky zaútočili na bývalú sýrsku leteckú základňu na juhu Sýrie. Izrael takisto údajne udrel v jednej zo štvrtí sýrskeho hlavného mesta Damask, ktoré v nedeľu ráno obsadili sýrski povstalci.



Dva bezpečnostné zdroje neskôr uviedli, že Izrael podnikol tri letecké útoky na bezpečnostný komplex vo štvrti na juhozápade Damasku. Zasiahol aj výskumné centrum, kde v minulosti pracovali iránski vedci na vývoji rakiet.



Exilové Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) taktiež potvrdilo, že Izrael v priebehu nedele útočil aj na vojenské letisko na západe Damasku a na viacero cieľov na juhu Sýrie.



Podľa agentúry DPA izraelské letectvo zasiahlo aj továreň na výrobu chemických zbraní. Denník Jerusalem Post uviedol, že útok Izrael vykonal pre obavy z toho, že by sa zbrane mohli dostať do rúk sýrskych povstalcov.



Premiér Netanjahu označil pád Asadovho režimu za historický deň a priamy dôsledok úderov, ktoré Izrael v uplynulých mesiacoch zasadil Iránu a militatnému hnutiu Hizballáhu v Libanone. Podľa neho ide zároveň o pád "ústredného článku iránskej osi zla".