< sekcia Zahraničie
Izrael zažaluje New York Times za článok o násilí voči Palestínčanom
Netanjahu a Saar nariadili podanie žaloby na denník The New York Times za ohováranie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 14. mája (TASR) - Izrael zažaluje americký denník The New York Times v súvislosti s článkom o sexuálnom násilí voči zadržiavaným Palestínčanom. Vo štvrtok to v spoločnom vyhlásení oznámili kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra zahraničných vecí Gideona Saara. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel.
Netanjahu a Saar nariadili podanie žaloby na denník The New York Times za ohováranie. Článok novinára Nicholasa Kristofa označili za „jedno z najodpornejších a najskreslenejších klamstiev, aké boli kedy v modernej tlači publikované proti štátu Izrael“.
Zmienený článok, zverejnený v pondelok, je založený na výpovediach 14 mužov a žien z Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu, ktorí uviedli, že boli sexuálne napadnutí izraelskými osadníkmi alebo príslušníkmi izraelských bezpečnostných zložiek.
Kristof v texte uviedol, že Palestínčania mu opísali „vzorec izraelského sexuálneho násilia voči mužom, ženám a dokonca aj deťom zo strany vojakov, osadníkov, vyšetrovateľov z tajnej služby Šin Bet a najmä väzenských dozorcov“.
Podľa jeho slov neexistujú dôkazy, že izraelskí lídri nariadili znásilňovanie, no v uplynulých rokoch vybudovali bezpečnostný aparát, v ktorom sa sexuálne násilie stalo jedným zo „štandardných operačných postupov“ Izraela a „hlavným prvkom zlého zaobchádzania s Palestínčanmi“.
Izraelský rezort diplomacie tento článok odmietol tvrdiac, že je založený na „neoverených zdrojoch napojených na siete spojené s Hamasom“. Zároveň denník obvinil, že svoj článok zámerne vydal v deň, keď Izrael zverejnil správu o tom, že militanti palestínskeho hnutia Hamas pri útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 „systematicky využívali sexuálne násilie“.
Netanjahu a Saar nariadili podanie žaloby na denník The New York Times za ohováranie. Článok novinára Nicholasa Kristofa označili za „jedno z najodpornejších a najskreslenejších klamstiev, aké boli kedy v modernej tlači publikované proti štátu Izrael“.
Zmienený článok, zverejnený v pondelok, je založený na výpovediach 14 mužov a žien z Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu, ktorí uviedli, že boli sexuálne napadnutí izraelskými osadníkmi alebo príslušníkmi izraelských bezpečnostných zložiek.
Kristof v texte uviedol, že Palestínčania mu opísali „vzorec izraelského sexuálneho násilia voči mužom, ženám a dokonca aj deťom zo strany vojakov, osadníkov, vyšetrovateľov z tajnej služby Šin Bet a najmä väzenských dozorcov“.
Podľa jeho slov neexistujú dôkazy, že izraelskí lídri nariadili znásilňovanie, no v uplynulých rokoch vybudovali bezpečnostný aparát, v ktorom sa sexuálne násilie stalo jedným zo „štandardných operačných postupov“ Izraela a „hlavným prvkom zlého zaobchádzania s Palestínčanmi“.
Izraelský rezort diplomacie tento článok odmietol tvrdiac, že je založený na „neoverených zdrojoch napojených na siete spojené s Hamasom“. Zároveň denník obvinil, že svoj článok zámerne vydal v deň, keď Izrael zverejnil správu o tom, že militanti palestínskeho hnutia Hamas pri útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 „systematicky využívali sexuálne násilie“.