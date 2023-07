Izrael zažíva ďalší deň protestov proti justičnej reforme

Tel Aviv 18. júla (TASR) - Cesty na desiatkach miest po celom Izraeli zablokovali v utorok ľudia protestujúci proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanjahua na výrazné oslabenie súdnictva v krajine a obmedzenie dohľadu súdnych inštitúcií nad rozhodnutiami výkonnej moci.



Ako na svojom webe informoval denník The Times of Israel (TOI), očakáva sa, že počas dňa budú po celej krajine protestovať státisíce ľudí.



Na popoludnie sú naplánované protesty aj na železničných nástupištiach vo viacerých mestách, čo by mohlo spôsobiť veľké problémy v doprave.



TOI informoval, že demonštranti zablokovali aj pobrežnú rýchlostnú cestu. Polícia, ktorá sa im v akcii snažila brániť, zadržala v blízkosti kibucu Ma'agan Michael dve osoby podozrivé z narušenia verejného poriadku.



Potýčky s políciou a zadržania demonštrantov hlásia - podľa TOI - aj z mesta Hod Hašaron v strednej časti Izraela. Niekoľko demonštrantov bolo políciou zadržaných, ale nie je jasné, či boli aj zatknutí a vzatí do väzby.



Do protestov proti súdnej reforme sa v utorok zapojí aj časť lekárov a zdravotníkov, ktorí dokonca zvažujú i vyhlásenie štrajku.



Medzi požiadavkami účastníkov protestov proti súdnej reforme je aj vyhlásenie celoštátneho generálneho štrajku, čo však odborová federácia Histadrut doteraz odmietala.



Pred jej sídlom v Tel Avive sa preto v utorok zišli stovky demonštrantov, ktorí chcú na vedenie odborov vyvinúť tlak, aby vyhovelo požiadavke demonštrantov - okrem iného aj pre to, že už na budúci týždeň sa v parlamente očakáva schvaľovanie zákona, ktorý má radikálne obmedziť dohľad justície nad vládnymi rozhodnutiami.



Koncom marca sa odbory pripojili k jednodňovému generálnemu štrajku, ktorý vyvolalo medzičasom už odvolané rozhodnutie premiéra Netanjahua odvolať ministra obrany Joava Galanta za to, že v čase stupňujúcich sa nepokojov v súvislosti s revíziou justičného systému vyzval, aby sa prerokúvanie príslušného zákona pozastavilo. Tento štrajk bol odvolaný v ten istý deň po tom, ako Netanjahu súhlasil s pozastavením legislatívy, aby takto umožnil rokovania s opozíciou, ktoré však napokon neboli úspešné.



Agentúra DPA pripomína, že izraelský prezident Jicchak Herzog sa v utorok vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Joem Bidenom. Organizátori protestov v Izraeli v tejto súvislosti apelujú na USA, aby využili svoj vplyv a prinútili izraelskú vládu, aby dodržiavala svoje sľuby, že prehodnotí svoje kontroverzné plány.



USA sú tradične najbližším spojencom Izraela. Washington však pri viacerých príležitostiach vyjadril obavy z plánovanej reštrukturalizácie izraelského súdnictva.