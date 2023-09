Izrael zažíva ďalšiu vlnu protestov proti vládnej reforme justície

Jeruzalem 11. septembra (TASR) - Dav demonštrantov sa v pondelok zišiel pred domom izraelského ministra spravodlivosti Jaira Levina na protest proti spornej reforme súdnictva.



Protest v meste Modi'in sa konal deň pred kľúčovým zasadnutím Najvyššieho súdu, na ktorom rozhodne o osude zákona rušiaceho tzv. klauzulu o primeranosti. Sudcovia Najvyššieho súdu pritom ešte nikdy nezrušili zákon tohto typu.



Ako uviedla agentúra AP, izraelská polícia zadržala na proteste, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí, šesť osôb na základe obvinení z narušovania verejného poriadku a blokovania ciest.



Levin opustil svoj dom obliehaný demonštrantmi po niekoľkých hodinách - v čiernom aute v sprievode policajtov a ochrankárov, ktorí sa mu snažili uvoľniť cestu cez húf protestujúcich.



Protest pred Levinovým domom organizovalo združenie záložníkov izraelskej armády Bratia a sestry v zbrani a uskutočnil sa niekoľko hodín pred masovým zhromaždením, ktoré by sa malo konať od 18.00 h pred Najvyšším súdom v Jeruzaleme.



Očakáva sa účastníci zhromaždenia sa potom sa vydajú na pochod k rezidencii premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme.



Menšie demonštrácie sú naplánované aj v iných mestách po celej krajine.



Plán krajne pravicovej vlády premiéra Benjamina Netanjahua na oslabenie právomocí Najvyššieho súdu a ďalšie opatrenia vyvolali v Izraeli jednu z najväčších kríz v jeho dejinách a odhalili rozkol v krajine.



V utorok sa všetkých 15 sudcov izraelského Najvyššieho súdu bude zaoberať námietkami proti prvej významnej časti reformy súdnictva, ktorej schválenie vláda v júli presadila v parlamente. Nie je známe, kedy súd vydá rozhodnutie.



Zrušením tzv. klauzuly o primeranosti by súdna moc v Izraeli prišla o možnosť posudzovať primeranosť a odôvodnenosť vládnych rozhodnutí a prípadne ich aj anulovať.



Oponenti a kritici toto ustanovenie vnímajú ako ohrozenie systému bŕzd a protiváh i samotnej demokracie v Izraeli.



Klauzule o primeranosti má podľa politických analytikov vyvažovať v rámci rozhodovania politický a verejný záujem: neprimerané je také rozhodnutie, ktoré sa zameriava na spoločné politické záujmy a neberie do úvahy občanov a ich ochranu.



Interpretácia toho, čo je neprimerané, pritom zostáva predovšetkým na súdoch - aj preto mnoho odporcov klauzuly tvrdí, že ide o arbitrárny nástroj súdu.



Klauzula o primeranosti je v izraelskom súdnom systéme od vzniku štátu Izrael a svoj pôvod má v tradícii britského aj židovského práva (halacha). Kým v prvých desiatkach existencie izraelského štátu sa táto klauzula príliš nevyužívala, dôležitosť nadobudla v 80. a 90. rokoch 20. storočia, keď sa aj zvýšil vplyv Najvyššieho súdu.