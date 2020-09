Izrael zaznamenal rekordných 5523 prípadov nákazy

Jeruzalem 16. septembra (TASR) - Izrael zaznamenal v stredu 5523 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo predstavuje rekordný denný nárast. Doposiaľ najvyšší bol aj počet vykonaných testov — v priebehu utorka nahlásili výsledky 55.734 odberov. Informovali o tom noviny The Times of Israel.



Rekordný počet nakazených bol potvrdený dva dni predtým, ako sa v Izraeli začne druhá celoštátna karanténa, ktorá je reakciou na prudké šírenie vírusu v priebehu posledných týždňov.



V reakcii na pokračujúci nárast počtu prípadov izraelská vláda v stredu ráno rozhodla, že materské, základné a stredné školy sa uzavrú už vo štvrtok. Ministri o tom rozhodli prostredníctvom telefonického hlasovania na základe odporúčaní epidemiológov a rezortu zdravotníctva.



Podľa nových údajov, ktoré boli zverejnené v stredu ráno, v Izraeli evidujú 42.862 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie ich celkovo potvrdili 166.794.



V izraelských nemocniciach sa momentálne nachádza 535 pacientov vo vážnom stave, 138 z nich je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Stredne ťažký stav má 213 infikovaných, zatiaľ čo u zvyšku má ochorenie mierny alebo asymptomatický priebeh.



V priebehu utorka sa nezvýšil počet úmrtí, ktorých v Izraeli evidujú 1147.



Izrael od piatka zavádza druhú celoštátnu karanténu na celé nadchádzajúce trojtýždňové obdobie židovských náboženských sviatkov. Opatrenie začne platiť na židovský Nový rok 18. septembra a skončí sa 9. októbra sviatkom Sukot (Sviatok stánkov). Prvá celoštátna karanténa platila od polovice marca do mája.