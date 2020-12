Izrael zaznamenal vyše 1500 denných prípadov nákazy

Tel Aviv 3. decembra (TASR) - Počet nových denných prípadov nákazy koronavírusom v Izraeli presiahol prvýkrát za celé týždne 1500. Vo štvrtok to oznámilo izraelské ministerstvo zdravotníctva.



Za posledných 24 hodín zaznamenala krajina 1523 nových prípadov infekcie. Naposledy bol denný počet vyšší 15. októbra, keď bolo hlásených 1612 nových nakazených, uviedla tlačová agentúra DPA.



Nárast prípadov nastal súčasne so zvýšením testovania. Za posledný deň urobili v Izraeli necelých 69.000 testov, pričom pozitivita (podiel pozitívnych testov) bola 2,2 percenta - to je podobný údaj ako v posledných dňoch, ale vyšší než v posledných týždňoch.



Izrael s deviatimi miliónmi obyvateľov bol na jar pomerne úspešný vo zvládnutí pandémie koronavírusu aj vďaka prísnym vládnym opatreniam, ktoré boli zavedené veľmi skoro.



Prípady však prudko vzrástli počas leta, keď sa obmedzenia uvoľnili. Vláda zaviedla druhý lockdown (zatvorenie krajiny) v polovici septembra. Od polovice októbra ho začala zasa postupne zmierňovať.