Izrael zbiera dôkazy o masakre zo strany militantov Hamasu pre súd

Tel Aviv 2. januára (TASR) - Izrael vyšetruje masakru, ktorú vlani 7. októbra na jeho území spáchali palestínski militanti z hnutia Hamas i ďalších skupín. Podľa médií to môže viesť k jednému z najvýznamnejších súdnych prípadov v povojnovom období, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA.



Izraelskí vyšetrovatelia v súčasnosti vykonávajú rekonštrukciu spomenutých udalostí na základe zhruba 200.000 fotografií a videí, ako aj 2000 svedeckých výpovedí. Cieľom je iniciovať predvedenie zodpovedných pred spravodlivosť, ako uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ).



Izrael doposiaľ identifikoval približne 800 civilistov zavraždených počas útokov zo 7. októbra - vrátane 37 maloletých vo veku do 17 rokov, pričom šesť týchto obetí malo menej než päť rokov, píše denník. Podľa vedenia forenzného centra preukázali tomografické snímky obetí znaky mučenia a popráv.



Forenzné dôkazy, ktoré novinám poskytli izraelskí predstavitelia, okrem iného preukázali, že niektoré obete boli upálené zaživa.



Na fotografiách je tiež vidieť zámerné zohavenie tiel obetí vrátané genitálií mužov i žien, píše DPA. Telá žien a dievčat okrem toho preukazovali rôzne formy sexuálneho násilia.



Bývalý námestník izraelského generálneho prokurátora Roi Sheindorf denníku uviedol, že Izrael ešte nikdy nečelil zločinom ani vyšetrovaniu takéhoto rozsahu.



Palestínske militantné hnutie Hamas poprelo, že by jeho bojovníci zabíjali deti a znásilňovali ženy, píše WSJ. Vedenie izraelskej polície označil útok militantnov zo 7. októbra za bezprecedentný vo svojej krutosti a systematickosti, pripomína DPA.



Podľa novín to pravdepodobne bude najvýznamnejší proces v Izraeli od čias súdu s nacistickým zločinom Adolfom Eichmanom v roku 1961, ktorého za svoj podiel na holokauste obesili. Bola to jediná súdna poprava, ktorú Izrael doposiaľ uskutočnil.