Izraelský premiér: Železná kupola je pridrahá, vyvíjajú laserovú stenu

Tel Aviv 2. februára (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett priznal, že izraelský obranný systém Železná kupola (Kipat barzel) je príliš drahý. Izrael preto na ochranu pred raketovými útokmi urýchľuje zavádzanie novej laserovej technológie.



Na bezpečnostnej konferencii, ktorá sa konala v utorok v Tel Avive, Bennett podľa agentúry AP povedal, že nová generácia technológií protivzdušnej obrany - "laserová stena" - bude k dispozícii do jedného roka.



O účinnosti nového systému sa vie len málo, ale očakáva sa, že systém bude nasadený na súši, vo vzduchu a na mori a bude mať odstrašujúci účinok na úhlavného nepriateľa Izraela - na Irán a jeho spojencov.



"Ak dokážeme zachytiť raketu alebo strelu elektrickým impulzom, ktorý stojí pár dolárov, v podstate vyradíme palebný kruh, ktorý Irán vytvoril," povedal Bennett na pôde Inštitútu štúdií národnej bezpečnosti na telavivskej univerzite. Dodal, že táto nová generácia protivzdušnej obrany môže slúžiť aj spojencom Izraela v regióne.



Izrael používa Železnú kupolu od roku 2011. Izraelská armáda tvrdí, že počas štyroch vojen proti militantom v palestínskom pásme Gazy preukázal tento systém 90-percentnú mieru úspešnosti pri zneškodňovaní raketovej paľby nepriateľa.



Bennett však vo svojom prejave upozornil na to, že systém Železná kupola je limitovaný vysokou cenou, ktorá je čiastočne krytá Spojenými štátmi.



Izraelský premiér poukázal na to, keď z Gazy na Izrael vystrelia rakety za niekoľko stoviek dolárov, ich zachytenie stojí desaťtisíce dolárov. Podľa agentúry AP hovoril aj na základe nedávnej skúsenosti Izraela, keď radikáli z islamistického hnutia Hamas vlani v máji vypálili na Izrael viac ako 4000 rakiet.



"To je nelogická rovnica," konštatoval Bennett a dodal: "Rozhodli sme sa ju zmeniť".



Predstavitelia izraelského rezortu obrany pôvodne plánovali, že nová laserová technológia bude hotová približne o dva roky. Po dokončení doplní izraelskú viacstupňovú obranu, ktorá zahŕňa Železnú kupolu a ďalšie systémy schopné zachytiť rakety dlhého a stredného doletu i drony.



Predstavitelia izraelskej obrany už vlani v lete informovali o úspešných testoch laserových obranných systémov namontovaných na lietadlách s cieľom zachytiť bezpilotné lietadlá. Laserový systém bol opísaný ako schopný riešiť hrozby nachádzajúce sa vo väčšej vzdialenosti vo vysokých nadmorských výškach, a to bez ohľadu na poveternostné podmienky.