Izrael žiada OSN, aby podnikla kroky voči Iránu

Damask 25. novembra (TASR) – Sýrska armáda v stredu oznámila, že krátko pred polnocou miestneho času južne od hlavného mesta Damask odrazila ďalší útok izraelského letectva. Sýrske médiá spresnili, že terčom útoku boli vojenské objekty patriace proiránskemu šiitskému militantnému hnutiu Hizballáh. Zranenia alebo obete na životoch sýrska armáda nehlási, informovala agentúra AFP.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii však uviedlo, že izraelské nálety si vyžiadali najmenej osme obetí v radoch príslušníkov proiránskych milícií.



K nočným útokom došlo týždeň po tom, ako sa Izrael prihlásil k zodpovednosti za nálet na sýrskom území, ktorý bol odvetou za nález improvizovaných výbušných zariadení – troch protipechotných mín – na jeho strane hraničného priechodu so Sýriou. Podľa Izraela tam tieto zariadenia nastražili sýrske oddiely vedené iránskymi jednotkami.



V reakcii na to izraelské stíhačky v noci na 18. novembra podnikli nálety na vojenské ciele patriace iránskym silám al-Kuds a sýrskym ozbrojeným silám.



Izrael vyhlásil, že zasiahol skladovacie priestory, veliteľstvá a vojenské zložky. Spresnil, že zásah dostali sýrske komplety rakiet zem-vzduch.



Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, v súvislosti s týmto aj predchádzajúcimi incidentmi v sýrsko-izraelskom pohraničí sa Izrael obrátil na Bezpečnostnú radu OSN a požiadal ju, aby podnikla kroky voči Iránu a jeho prítomnosti v Sýrii. Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan v noci na stredu upozornil, že daný stav je porušením dohody z roku 1974, ktoré môže viesť k eskalácii situácii v regióne.



Dohodou uzavretou v roku 1974 medzi Izraelom a Sýriou sa skončila jomkipurská vojna a na jej základe bola pozdĺž ich spoločnej hranice vytvorená nárazníková zóna.



Od roku 2011, keď vypukla vojna v Sýrii, Izrael na jej území uskutočnil stovky náletov, pričom sa zameriaval na vládne jednotky, ako aj na ich spojencov z iránskej armády a libanonskej militantnej skupiny Hizballáh.



Izrael potvrdzuje svoje vojenské aktivity v Sýrii len v ojedinelých prípadoch, tvrdí však, že prítomnosť posíl sýrskej armády z Iránu je preň hrozbou a preto bude pokračovať v náletoch.