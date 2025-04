Izrael žiada pomoc pri hasení požiarov okolo Jeruzalema

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - Izraelská armáda v stredu dostala rozkaz zapojiť sa do likvidácie požiarov, ktoré vypukli v blízkosti Jeruzalema a v dôsledku silného vetra a vysokých teplôt sa rýchlo šíria. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua hasičské lietadlá z Talianska a Chorvátska. Informovali o tom agentúra AFP a spravodajský web The Times od Israel (TOI), píše TASR.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo o pomoc pri likvidácii požiarov aj Grécko, Cyprus a Bulharsko. Očakáva sa, že medzinárodné tímy začnú pôsobiť vo štvrtok, a to z dôvodu obmedzení možností hasiacich lietadiel v noci.



S plameňmi momentálne bojujú lietadlá hasičskej letky Elad a vrtuľníky izraelskej polície. Izraelské vzdušné sily sa podľa vyhlásenia vlády „pripravujú na (ich) okamžitú operačnú podporu“.



Najvážnejšia situácia je západne od metropolitnej oblasti Jeruzalema. Požiar, ktorý tam vyčíňa, je najväčší za posledné roky, spôsobil niekoľko ľahkých zranení a vynútil si evakuáciu niekoľkých komunít.



Záchranné zložky Magen David Adom (MDA), ktoré sú v stave maximálnej pohotovosti, ošetrili najmenej 22 ľudí s ľahkými zraneniami. Hospitalizovaných je nateraz 13 ľudí - väčšinou s popáleninami alebo v dôsledku toho, že sa nadýchali splodín horenia. Do nemocnice z tohto dôvodu prijali aj dve tehotné ženy, dodal TOI.



TOI doplnil, že do vyšetrovania okolností vzniku požiarov v oblasti Jeruzalema sa zapája aj bezpečnostná agentúra Šin Bet. V niektorých prípadoch je totiž podozrenie, že boli založené úmyselne.



Podľa TOI izraelská polícia v stredu podvečer zadržala 50-ročného obyvateľa štvrte Umm Tuba vo východnom Jeruzaleme, ktorý je podozrivý z podpaľačstva. Ide údajne o osobu, ktorú očití svedkovia videli, ako sa pokúša zapáliť vegetáciu v južnom Jeruzaleme.



TOI tiež informoval, že v posledných hodinách sa na palestínskych sociálnych sieťach začali množiť výzvy na podpaľačské útoky na území Izraela, čo len vystupňovalo chaos a obavy v Izraeli.



Samotná Palestínska samospráva však Izraelu ponúkla vyslanie hasičských tímov. Izrael na túto ponuku zatiaľ nereagoval. V minulosti už však hasičské tímy v Izraeli pomáhali, doplnil TOI.



Pre rozsiahle požiare boli v Tel Avive i v Jeruzaleme v stredu zrušené podujatia pri príležitosti Dňa nezávislosti a v Jeruzaleme bol odvolaný aj na stredu večer plánovaný pochod za oslobodenie 59 rukojemníkov stále zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy.



Izraelská polícia v stredu uzavrela diaľnicu Jeruzalem - Tel Aviv a evakuovala komunity pozdĺž tejto trasy v oblasti, ktorú pred týždňom spustošil iný požiar. Polícia uviedla, že aj za pomoci vojakov bolo evakuovaných najmenej päť obcí ležiacich asi 30 kilometrov západne od Jeruzalema.



Rozsiahly požiar vypukol v zalesnenej oblasti medzi mošavmi Ešta'ol a Latrun a veľmi rýchlo sa rozšíril a momentálne vyčíňa v piatich lokalitách: v oblasti okolo diaľnice 3, v okolí rezervácie Canada Park v Predjordánsku, v zmiešanej obci Neve Šalom, považovanej za epicentrum požiaru, v mošave Mesilat Cijon a v oblasti Micpe Har'el.