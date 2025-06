Izrael zintenzívnil bombardovanie Gazy pred rokovaniami o prímerí

Gaza 30. júna (TASR) - Palestínčania na severe Pásma Gazy hlásia jednu z najhorších nocí izraelského bombardovania za uplynulé týždne, pričom útoky v tejto palestínskej enkláve si v pondelok vyžiadali najmenej 38 obetí. V pondelok má v Bielom dome rokovať o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas poradca izraelského premiéra Ron Dermer, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Deň po tom, čo americký prezident Donald Trump vyzval na ukončenie 20 mesiacov trvajúcej vojny Gaze, má do Washingtonu pricestovať Dermer, hlavný poradca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bielom dome má podľa Reuters rokovať o prímerí v Pásem Gazy, o Iráne, s ktorým Izrael tento mesiac viedol 12-dňovú vojnu, a o možných diplomatických dohodách v regióne.



Boje v Pásme Gazy však neutíchajú. Izraelské tanky prišli do východných oblastí štvrte Zajtún v Gaze a ostreľovali niekoľko oblastí na severe, zatiaľ čo lietadlá bombardovali najmenej štyri školy po tom, ako armáda nariadila stovkám rodín, ktoré sa v nich ukrývali, aby ich opustili, tvrdia tamojší obyvatelia.



Podľa zdravotníckych predstaviteľov si izraelské útoky vyžiadali 38 obetí. Desať z nich zahynulo práve v spomínanej gazskej štvrti Zajtún. Izraelská armáda, ktorá tvrdí, že medzi civilistami sa ukrývajú militanti, sa k útoku nevyjadrila.



Izraelská armáda pred intenzívnym bombardovaním vyzvala na evakuáciu oblastí na severe a nariadila ľuďom, aby sa vydali smerom na juh. Armáda tvrdila, že plánuje bojovať proti militantom Hamasu operujúcim na severe palestínskeho územia.



Okrem Dermerovej plánovej návštevy Bieleho domu sa v Izraeli chystá zasadnutie bezpečnostného kabinetu, ktorý má diskutovať o ďalších krokoch v Pásme Gazy. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v piatok povedal, že súčasná pozemná operácia je blízko k dosiahnutiu svojich cieľov. Netanjahu zas v nedeľu uviedol, že sa naskytli nové príležitosti na oslobodenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Palestínske a egyptské zdroje oboznámené s úsilím o dosiahnutie prímeria uviedli, že sprostredkovatelia Egypt a Katar zintenzívnili kontakt so stranami konfliktu. Nebol však stanovený žiadny dátum na nové kolo rokovaní o prímerí.



Vojna v Pásme Gazy si podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadala viac ako 56.500 obetí. Viac ako 80 percent palestínskeho územia je v súčasnosti izraelskou militarizovanou zónou alebo sa na neho vzťahujú príkazy na vysídlenie, tvrdí OSN.