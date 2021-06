Izrael zistil možnú spojitosť medzi myokarditídou a vakcínou Pfizer

Jeruzalem 2. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva v utorok uviedlo, že malý počet prípadov zápalového ochorenia srdcového svalu, ktoré v krajine zaznamenali prevažne u mladých mužov zaočkovaných vakcínou proti koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech, pravdepodobne súvisí s vakcináciou. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Od decembra 2020 do mája 2021 evidovali v Izraeli 275 prípadov tohto ochorenia, a to spomedzi viac než piatich miliónov zaočkovaných, uviedol rezort zdravotníctva s odvolaním sa na výsledky štúdie troch odborných tímov, ktorú dal vypracovať.



Väčšina z pacientov s problémom zápalu srdca strávila v nemocnici najviac štyri dni a 95 percent z nich bolo označených za ľahké prípady.



Štúdia odhalila, že "existuje možná spojitosť medzi podaním druhej dávky vakcíny (Pfizer) a objavením sa myokarditídy u mužov vo veku 16 – 30 rokov", uvádza sa vo vyhlásení. V uvedenej skupine ľudí sa totiž zápal srdcového svalu objavoval častejšie než u iných skupín.



Americká firma Pfizer uviedla, že o týchto zisteniach vie, avšak poznamenala, že nebola stanovená príčinná súvislosť v spojitosti s podaním vakcíny. V porovnaní s počtom prípadov myokarditídy v bežnej populácii nezistila u zaočkovaných ľudí ich vyšší výskyt, dodala. Možné neželané vedľajšie účinky očkovacej látky však dôkladne preveruje a pravidelne sa stretáva s predstaviteľmi izraelského ministerstva zdravotníctva, ktorí sa venujú bezpečnosti vakcín.



Poradný výbor amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v máji odporučil ďalšie štúdie, čo sa týka možné súvisu myokarditídy a mRNA vakcín, medzi ktoré okrem vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech patrí i očkovacia látka od spoločnosti Moderna. Hoci vtedy v porovnaní so všeobecnou populáciou nezistili nadpriemerne vysoký výskyt tohto ochorenia, oznámili, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali o možných rizikách vedieť.



Izrael je celosvetovo vedúcou krajinou v počte zaočkovaných osôb, čo mu umožnilo naplno otvoriť ekonomiku. Od utorka boli tiež zrušené viaceré opatrenia týkajúce sa obmedzení sociálnych kontaktov a ľudia už na návštevu reštaurácií či iných prevádzok nepotrebujú špeciálne očkovacie preukazy.