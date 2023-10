Izrael zlikvidoval teroristov, ktorí sa pokúšali o prienik z Libanonu

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Izraelské jednotky v sobotu s využitím dronu zabili niekoľko ozbrojencov, ktorí sa z Libanonu pokúšali preniknúť na územie Izraela. Podľa agentúry AFP o tom informoval hovorca izraelskej armády.



Armáda podľa neho "identifikovala teroristické komando, ktoré sa pokúšalo infiltrovať z Libanonu na izraelské územie". Do následného útoku izraelská armáda nasadila bezpilotné lietadlo, ktoré zabilo "troch teroristov".



Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že incident sa odohral v blízkosti mesta Margaliot na severe Izraela pri hranici s Libanonom.



Po nečakanom vpáde palestínskeho radikálneho hnutia Hamas z pásma Gazy na územie Izraela spred týždňa je situácia napätá aj v oblasti izraelsko-libanonskej hranice - od 7. októbra sa tam odohralo viacero cezhraničných prestreliek, pričom z libanonskej strany hranice na pozície izraelskej armády útočí Iránom podporovaná šiitská skupina Hizballáh.



Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) deklarovali, že "s cieľom deeskalovať situáciu aktívne spolupracujú s orgánmi na oboch stranách modrej línie".



Demarkačná línia OSN bola vytýčená, keď sa izraelskí vojaci v roku 2000 - po 22 rokoch okupácie - z južného Libanonu stiahli.



Libanon a Izrael sú technicky stále vo vojne a od roku 1978 sú v Libanone rozmiestnené mierové jednotky OSN.



"Potenciál, že sa táto eskalácia vymkne spod kontroly, je jasný a treba ju zastaviť," varovali UNIFIL vo vyhlásení.