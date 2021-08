Izrael zmierni blokádu pásma Gazy, umožní tam doviezť viac tovaru

Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Napriek opakovaným konfrontáciám na hranici Izraela a pásma Gazy izraelské úrady vo štvrtok oznámili, že zmierňujú blokádu pobrežnej palestínskej enklávy. Egypt medzitým otvoril hraničný priechod s Gazou, informovala agentúra DPA.



Izrael povolí dovoz nových áut do Gazy, ako aj obnovenie obchodu so zlatom s Predjordánskom. Povolené bude tiež doviezť viac tovaru a zariadenia na civilné projekty, pričom izraelské víza môže dostať ďalších tisíc ľudí pracujúcich v obchode, ak boli zaočkovaní alebo sa zotavili z covidu.



Ministerstvo vnútra v pásme Gazy, ktoré ovláda radikálne hnutie Hamas, potvrdilo, že Egypt tiež čiastočne otvorí dôležitý hraničný priechod Rafah, a to pre cestujúcich a tovar smerujúci do Gazy.



Egypt uzavrel priechod Rafah v pondelok po krvavých zrážkach medzi izraelskými vojakmi a Palestínčanmi pri pohraničnej bariére.



V máji viedli Izrael a palestínski militanti z Gazy 11-dňový ozbrojený konflikt, pri ktorom zahynulo v Izraeli 13 ľudí a v Gaze podľa tamojších úradov 255 ľudí.



Izrael sprísnil blokádu pásma Gazy v roku 2007 a neskôr sa k nej pridal aj Egypt. Obe krajiny uvádzajú pre toto opatrenie bezpečnostné dôvody.