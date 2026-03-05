< sekcia Zahraničie
Izrael zmierni niektoré obmedzenia v krajine súvisiace s vojnou
Autor TASR
Jeruzalem 4. marca (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že veliteľstvo domáceho frontu od štvrtkového poludnia miestneho času uvoľní v krajine niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Podľa vyhlásenia armády budú v Izraeli povolené zhromaždenia do 50 osôb pod podmienkou, že sa budú konať v blízkosti úkrytov. Pracoviská sa tiež môžu opäť otvoriť, pokiaľ sú v dosahu úkrytov, zatiaľ čo školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostanú naďalej zatvorené.
Najnovšie opatrenia budú platiť do nedele 7. marca do 19.00 h SEČ.
„V rámci týchto zmien prejdú všetky oblasti krajiny z úrovne nevyhnutných činností na úroveň obmedzených činností,“ oznámila armáda krátko po tom, ako uviedla, že počet rakiet vystrelených Teheránom na Izrael klesol.
