Izrael zneškodnil raketu vypálenú zrejme z Jemenu

Jeruzalem 27. septembra (TASR) - Izraelská armáda v noci na piatok oznámila, že pomocou systému protivzdušnej obrany Šíp (Chec-Arrow) zostrelila raketu zem-zem vypálenú z Jemenu. V strednej časti Izraela sa v tom čase rozzvučali varovné sirény, uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Armáda ozrejmila, že varovný systém bol aktivovaný pre obavy z padajúcich šrapnelov po zneškodnení rakety, ktorá bola napokon zostrelená "mimo hraníc krajiny".



Napriek tomuto incidentu izraelská armáda nateraz nemení pokyny pred civilné obyvateľstvo.



Záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom) informovala, že zdravotnú starostlivosť poskytla niekoľkým osobám, u ktorých poplach vyvolal úzkosť, alebo aj najmenej 17 osobám zraneným pri behu do úkrytov. TOI hlási ako zranené aj 17-ročné dievča zrazené autom, ktoré sa jeho šofér v čase poplachu snažil odstaviť na kraji cesty.