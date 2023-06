Izrael zničil byt páchateľa útoku na izraelského vojaka

Tel Aviv/Ramalláh 22. júna (TASR) — Izraelské bezpečnostné zložky vo štvrtok v Nábuluse sériou kontrolovaných výbuchov zničili byt Palestínčana zodpovedného za útok z októbra minulého roku, pri ktorom prišiel o život príslušník izraelskej armády Ido Baruch. Dom druhého páchateľa bol zničený už pred týždňom, informovala agentúra DPA.



Palestínska i izraelská strana zhodne uviedli, že búranie sprevádzali potýčky: Palestínčania hádzali do izraelských vojakov kamene a podpaľovali pneumatiky. Vojaci sa snažili útočníkov rozohnať pomocou slzotvorného plynu.



Denník The Times of Israel (TOI) informoval, že palestínsky Červený polmesiac podľa svojej bilancie ošetril približne 33 ľudí, väčšinou v dôsledku nadýchania sa slzotvorného plynu.



DPA pripomenula, že Izrael často siaha k tomu, že ničí domy páchateľov útokov na Izraelčanov alebo ich komplicov. O účinnosti tohto opatrenia sa vedú vášnivé diskusie aj v izraelských bezpečnostných zložkách. Ochrancovia ľudských práv túto prax odsudzujú ako neprimeraný kolektívny trest, napísal TOI.



Bezpečnostná situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je už niekoľko mesiacov mimoriadne napätá a na Západnom brehu, kde leží aj Nábulus, opakovane dochádza k zrážkam medzi Palestínčanmi a izraelskou armádou.



V stredu sa stovky rozhnevaných židovských osadníkov v Predjordánsku zapojili do násilných nepokojov a útokov na autá, domy a polia Palestínčanov. Šlo o reakciu na útok dvojice Palestínčanov pri židovskej osade Eli, ktorý si vyžiadal životy dvoch izraelských civilistov.