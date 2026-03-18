Izrael zničil v Libanone dva mosty, údajne ich využíval Hizballáhom
Izraelská armáda pred útokom na mosty vyzvala obyvateľov v okolí, aby sa evakuovali.
Autor TASR
Jeruzalem 18. marca (TASR) - Izraelská armáda v stredu zničila dva mosty cez rieku Lítání v južnom Libanone. Izrael tvrdí, že proiránske militantné hnutie Hizballáh mosty používalo na pašovanie zbraní a na presun svojich operatívcov na juh Libanonu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo svojom vyhlásení spresnil, že izraelská armáda podnikla akciu proti využívaniu štátnej infraštruktúry Libanonu Hizballáhom na podporu teroristickej činnosti. Podľa Kaca ide zároveň o jasný odkaz libanonskej vláde, že štát Izrael „takúto realitu nedovolí.“
Izraelská armáda pred útokom na mosty vyzvala obyvateľov v okolí, aby sa evakuovali. Odporučila im presunúť sa do oblasti severne od rieky Zahrání a zdržať sa akéhokoľvek pohybu smerom na juh, lebo by tým mohli ohroziť svoje životy.
Izraelská armáda pokračuje vo svojich operáciách na území Libanonu, ktoré spustila v odvete za raketový útok hnutia Hizballáh na sever Izraela z 2. marca. Svojimi útokmi na Izrael sa Hizballáh pridal na stranu Iránu, ktorý sa 28. februára stal terčom bojových operácií izraelskej a americkej armády. Irán v reakcii na túto eskaláciu útočí na Izrael, ako aj na americké záujmy v krajinách Perzského zálivu.
V noci na stredu izraelská armáda bombardovala južné predmestia Bejrútu a následne aj budovy v centrálnych štvrtiach mesta. O život pritom údajne prišiel aj novinár televíznej stanice al-Manár spolu s manželkou.
Hnutie Hizballáh počas dňa útočilo na izraelské jednotky vysunuté na libanonskom území a podnikalo aj raketové útoky na pozície izraelskej armády na izraelskej strane hranice s Libanonom.
Podľa aktualizovaných správ libanonského ministerstva zdravotníctva si izraelské útoky k dnešnému dňu vyžiadali životy 968 ľudí a 2432 zranených.
