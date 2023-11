Izrael zničil v Pásme Gazy asi 400 podzemných tunelov Hamasu

Tel Aviv 22. novembra (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že od začiatku vojny v Pásme Gazy zničila približne 400 tunelových šácht patriacich palestínskym islamistickým milíciám Hamas.



Podľa izraelských a západných spravodajských služieb je palestínska enkláva pretkaná sieťou opevnených podzemných tunelov známych aj ako "metro pod Gazou," informovala agentúra DPA.



Ich celková dĺžka v Pásme Gazy, ktoré je asi 45 kilometrov dlhé a asi šesť až 14 kilometrov široké, je podľa rôznych odhadov asi 450-550 kilometrov, čo presahuje dĺžku liniek moskovského alebo londýnskeho metra, podotkla vo svojej správe britská stanica BBC.



Niektoré z tunelov sú vystužené betónom alebo v nich je zavedená elektrina. V priemere sú dva metre vysoké a asi meter široké, ale niektoré sú dostatočne široké na to, aby nimi prešlo auto alebo motocykel.



Aby tunely odolali izraelským leteckým bombám, niektoré z nich sú aj desiatky metrov pod zemou.



Ako v stredu informovala agentúra DPA, podľa izraelskej armády boli vchody do tunelov objavené aj v objektoch civilnej infraštruktúry vrátane obytných budov, škôl, nemocníc a iných zariadení. Mnohé vchody ústia údajne aj do mešít, deklaruje Izrael.



Izrael a západné krajiny aj preto obviňujú Hamas, že využíva palestínske obyvateľstvo Gazy ako "ľudský štít", keď svoju infraštruktúru zámerne umiestňuje do civilného prostredia. Hamas tieto obvinenia odmieta.



Hamas sa moci v pobrežnej enkláve chopil v roku 2007. Jeho hlavným cieľom je zničiť štát Izrael.