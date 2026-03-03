< sekcia Zahraničie
Izrael znovu otvorí hraničný priechod Kerem Šalom s Pásmom Gazy
Autor TASR
Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izrael v utorok znovu otvorí hraničný priechod Kerem Šalom v južnej časti Pásma Gazy, aby umožnil „postupné dodávky humanitárnej pomoci“ na palestínske územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) tvrdí, že rozhodnutie otvoriť tento priechod bolo prijaté v „súlade s bezpečnostným posúdením“.
Izraelom kontrolovaný priechod Kerem Šalom sa nachádza na križovatke medzi Pásmom Gazy, Izraelom a Egyptom.
V sobotu po začiatku izraelsko-americkej operácie v Iráne zatvoril Izrael všetky hraničné priechody do Pásma Gazy ako „bezpečnostné opatrenie“.
COGAT tvrdil, že zatvorenie hraničných priechodov neovplyvní humanitárnu situáciu v Pásme Gazy, kde podľa jeho slov súčasné zásoby, ktoré na palestínske územie dodali od začiatku prímeria v októbri 2025, postačia na „dlhšie obdobie“.
