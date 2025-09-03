< sekcia Zahraničie
Izrael zostrelil raketu odpálenú z Jemenu
Izraelská záchranná služba oznámila, že dosiaľ neboli hlásené žiadne škody ani zranenia.
Autor TASR
Tel Aviv 3. septembra (TASR) – Pre raketu odpálenú z Jemenu sa v stredu ozvali vo veľkej časti Izraela sirény leteckého poplachu. V Tel Avive, Jeruzaleme a ďalších mestách sa do úkrytov uchýlili státisíce ľudí, informovala agentúra DPA. Izraelská armáda následne oznámila, že protivzdušná obrana jemenskú raketu zostrelila, píše TASR.
Izraelský spravodajský portál ynet uviedol, že počas poplachu dočasne pozastavili prevádzku medzinárodného letiska v Tel Avive. Podľa správy muselo lietadlo spoločnosti Wizz Air z Budapešti na krátky čas zostať vo vzduchu.
K útoku sa neskôr prihlásili jemenskí povstalci húsíovia. Ich vojenský hovorca v televíznom vyhlásení tvrdil, že na Izrael odpálili dve balistické strely a len po druhý raz použili raketu schopnú niesť kazetovú muníciu. Hovorca vyhlásil, že operácia bola zameraná proti „citlivým cieľom“ v Izraeli a „úspešne dosiahla svoje ciele“.
Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Údajne takto vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi. Izrael zasa uskutočňuje údery na ciele v Jemene. Pri jeho nálete minulý štvrtok zahynul premiér medzinárodne neuznávanej vlády húsíov Ahmad Raháwí a deviati jeho ministri.
