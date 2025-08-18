< sekcia Zahraničie
Izrael zrušil víza austrálskym zástupcom pri Palestínskej samospráve
Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok zrušil víza austrálskym predstaviteľom pri Palestínskej samospráve. Podľa šéfa izraelskej diplomacie došlo k tomuto kroku po avizovanom pláne Austrálie uznať Palestínsky štát a po zrušení víz pre izraelského krajne pravicového politika Simchu Rotmana a iným predstaviteľov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rozhodol som sa zrušiť víza austrálskym zástupcom pri Palestínskej samospráve,“ napísal Saar na sieti X. Dodal, že o tomto rozhodnutí už informoval austrálskeho veľvyslanca v Izraeli.
Saar tiež nariadil izraelskému veľvyslanectvu v Canberre, aby dôkladne preskúmalo každú oficiálnu žiadosť Austrálie o víza na vstup do Izraela.
„Toto nasleduje po rozhodnutiach Austrálie uznať 'Palestínsky štát' a na pozadí neopodstatneného odmietnutia Austrálie udeliť víza viacerým izraelským osobnostiam,“ pokračoval Saar.
Austrália v pondelok zrušila víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Ten mal tento mesiac vystúpiť na podujatiach organizovaných Austrálskou židovskou asociáciou. Avšak austrálsky minister vnútra Tony Burke uviedol, že Austrália nebude akceptovať, aby do krajiny chodili ľudia „vyvolávajúci rozkol“. Organizátori podujatia tento krok austrálskej vlády ostro odsúdili ako antisemitský.
„Zatiaľ čo v Austrálii zúri antisemitizmus vrátane prejavov násilia voči Židom a židovským inštitúciám, austrálska vláda sa rozhodla ho podporovať prostredníctvom falošných obvinení,“ napísal Saar.
Austrálsky premiér Anthony Albanese pred týždňom oznámil, že jeho krajina na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN oficiálne uzná samostatný Palestínsky štát.
Takýto zámer v uplynulej dobe okrem Austrálie oznámili aj Francúzsko, Británia, Kanada a Malta. Palestínu v minulom roku uznali Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko.
