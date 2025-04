Izrael zrušil víza pre 27 francúzskych predstaviteľov

Paríž/Tel Aviv 21. apríla (TASR) - Izraelská vláda zrušila vopred schválené víza pre 27 francúzskych zákonodarcov a miestnych predstaviteľov dva dni predtým, ako mala v nedeľu začať ich návšteva Izraela a palestínskych území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skupina z Francúzska, zahŕňajúca aj členov Ekologickej strany (PÉ) a Francúzskej komunistickej strany (PCF), tvrdí, že sa stala obeťou „kolektívneho trestu“ zo strany Izraela a vyzvala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby zasiahol. Na päťdňovú cestu ich podľa vyhlásenia pozval francúzsky konzulát v Jeruzaleme.



Izraelské ministerstvo vnútra uviedlo, že víza im boli zrušené na základe zákona umožňujúceho úradom vykázať osoby, ktoré by mohli konať proti štátu Izrael.



Zámerom francúzskej skupiny bolo navštíviť Izrael a palestínske územia v rámci ich misie „posilniť medzinárodnú spoluprácu a kultúru mieru“. „Dva dni pred naším odchodom nám izraelské úrady po prvýkrát zrušili vstupné víza, ktoré nám boli schválené pred mesiacom,“ uviedli vo vyhlásení.



Delegáciu mali tvoriť poslanci Národného zhromaždenia Francois Ruffin, Alexis Corbiere a Julie Ozennová z PÉ, ako aj poslankyňa Soumya Bourouahová a senátorka Marianne Margatéová zastupujúce PCF. Okrem nich mali vycestovať aj ďalší ľavicoví starostovia miest a miestni poslanci, napísala AFP.



Izrael k tomuto kroku pristúpil niekoľko dní po tom, čo z rovnakého dôvodu zabránil vstupu do krajiny dvom britským poslancom z vládnej Labouristickej strany. Udialo sa to aj uprostred diplomatického napätia po tom, čo Macron povedal, že Francúzsko čoskoro uzná palestínskych štát.



Francúzska skupina zrušenie víz označila za „veľké narušenie diplomatických vzťahov“. Toto „zámerné znemožnenie cestovania volených predstaviteľov a poslancov nemôže zostať bez následkov“, upozornila s tým, že od Macrona žiada stretnutie a od francúzskej vlády kroky, aby jej členom Izrael vstup napokon umožnil.