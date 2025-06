Izrael zrušil všetky obmedzenia verejného života

Jeruzalem 24. júna (TASR) - Izrael zrušil všetky obmedzenia pohybu a verejných aktivít, ktoré zaviedol po vypuknutí konfliktu s Iránom. Oznámila to v utorok izraelská armáda s tým, že k zrušeniu dochádza v dôsledku platného prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Armáda uviedla, že v súlade s príkazom izraelského ministra obrany Jisraela Kaca sa od 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) obnovili všetky verejné aktivity v celej krajine. Opatrenie nateraz platí prinajmenšom do štvrtkového večera, keď sa situácia nanovo vyhodnotí.



Izrael zároveň otvoril svoj vzdušný priestor. Obnovenie letov do krajiny aj z nej oznámil izraelský úrad pre správu letísk (IAA). Podľa stránky Flightradar 24, ktorá zhromažďuje takéto údaje, svoj vzdušný priestor už znovu otvorili aj Irán a Irak.



Podľa izraelského ministerstva dopravy uviazlo v zahraničí 100.000 až 150.000 Izraelčanov po tom, ako židovský štát začal 13. júna útočiť na Irán a bezprostredne na to uzavrel svoj vzdušný priestor. Neskôr ho nakrátko otvoril pre tzv. repatriačné lety. Prostredníctvom nich alebo po mori sa do krajiny vrátili desaťtisíce Izraelčanov.



Izrael od začiatku vojny s Iránom zaviedol pre svojich obyvateľov prísne obmedzenia, zatvoril školy aj prevádzky, ktorých chod sa nepovažuje za nevyhnutný pre každodenný život. Všetky tieto reštrikcie sa utorkovým vyhlásením armády zrušili.



Izrael aj Irán v utorok sľúbili, že budú dodržiavať prímerie, ktorého dosiahnutie oznámil ako prvý v noci na utorok americký prezident Donald Trump. Obe strany prímerie krátko po jeho začatí porušili, hoci Irán ho údajne začal dodržiavať ako prvý. Trump obe strany, no obzvlášť Izrael, kritizoval, následne však deklaroval, že prímerie je v platnosti.