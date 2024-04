Izrael zvažoval odvetný útok na Irán, ale odložil ho

Bratislava 18. apríla (TASR) - Izrael v pondelok večer zvažoval odvetný útok na Irán, ale nakoniec sa ho rozhodol odložiť. Na základe informácií agentúry Axios o tom informuje agentúra TASR.



Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac ako 300 bezpilotnými lietadlami a riadenými strelami. Tento čin slúžil ako odveta za útok na iránsky diplomatický komplex v Sýrii z 1. apríla, pri ktorom zahynuli dvaja vysokopostavení iránski generáli a ďalšie osoby.



Izrael sa zaviazal, že na iránsky útok odpovie. Jeho hlavný západný spojenec - USA - však s takýmto postupom nesúhlasí. Administratíva prezidenta Joea Bidena Izrael varovala, že odvetný útok a ďalšia eskalácia konfliktu by neslúžili americkým ani izraelským záujmom. Prezident sa vyjadril, že Tel Aviv musí postupovať "opatrne".



"Nie sme si istí, ako blízko sa (Izrael) dostal k spusteniu útoku," vyjadril sa nemenovaný americký úradník. Iný americký zdroj potvrdil, že Izrael pre Biely dom potvrdil, že s útokom počká. Tretí nezávislý zdroj upozornil, že aj "malý" odvetný útok by zapríčinil iránsku odvetu. Izrael tak už druhýkrát odložil svoje rozhodnutie začať odvetný útok na Irán.



Odvetný útok bol prvý raz odložený v pondelok, keď izraelský vojnový kabinet zvažoval, že dá svojim obranným silám "zelenú". Dvaja izraelskí predstavitelia potvrdili, že rozhodnutie zaútočiť bolo odložené z "prevádzkových dôvodov," uvádza agentúra Axios.



K zdržanlivosti Izrael vyzývajú aj ostatné západné štáty: nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa na stredajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 vyjadrila, že všetky štáty G7 zastávajú názor, že všetky zainteresované strany by mali byť "maximálne zdržanlivé".